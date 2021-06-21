"بعد صفر يورو 2020".. صحف تركيا تهاجم المنتخب ومدربه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

شنت الصحافة التركية حملة انتقادات ضد المنتخب التركي ومدربه شينول جونيش بعد الخروج المبكر للفريق من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) المقامة حاليا دون الحصول على أي نقطة خلال مبارياته الثلاثة في دور المجموعات.

وودع المنتخب التركي البطولة رسميا بهزيمته 1 / 3 أمام نظيره السويسري أمس الأحد في باكو بعدما خسر على نفس الملعب قبل أيام أمام ويلز صفر / 2 فيما كان الفريق افتتح مسيرته في البطولة بالهزيمة صفر / 3 أمام المنتخب الإيطالي (الآزوري) في روما.

وكانت "النهاية" و"الإحراج" ضمن الكلمات التي اصطبغت بها بعض العناوين الرئيسية في الصحف التركية اليوم.

وذكرت صحيفة أقسام التركية : "قد يكون الأمر أنك لم تتجاوز دور المجموعات. ولكن ليس لديك الحق في لعب كرة قدم سيئة".

وأوضحت صحيفة ملييت التركية "لا نشعر بالحزن ، نشعر بالخجل".

وكانت الانتقادات الموجهة لجونيش ، الذي قال إنه لن يستقيل ، قاسيا ولاذعة بشكل خاص.

وذكرت صحيفة "فوتوماك" الرياضية "لقد ترك شينول جونيش غارقا في اختياراته الخاطئة لتشكيلة الفريق ، وكرة القدم السيئة التي سمح بلعبها وعدم قدرته على فك رموز خصومه".

وكان جونيش /69 عاما/ قاد الفريق من قبل للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابان وذلك في فترة سابقة له مع الفريق. ولكن مسيرة الفريق في البطولة الأوروبية الحالية كانت مختلفة بشكل كبير.