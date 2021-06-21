تقارير: سيتي قدم عرضا رسميا لضم هاري كين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية، اليوم الاثنين، أن مانشستر سيتي قدم عرضًا رسميًا لإدارة توتنهام من أجل التعاقد مع مهاجم المنتخب الإنجليزي هاري كين.

ويتواجد كين حاليا مع منتخب بلاده الذي يشارك في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، وساهم في تواجد الأسود الثلاثة في المركز الثاني لجدول المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن سيتي بصدد تقديم عرضا رسيما بقيمة 100 مليون جنيه استرليني لضم كين عقب منافسات يورو.

وأضافت أن سيتي سيواجه عقبة كبيرة في إتمام الصفقة، في ظل تمسك إدارة توتنهام بخدمات البالغ من العمر 27 عاما.

من ناحية أخرى، أكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق، أن مانشستر سيتي قدم عرضا رسميا بالفعل بقيمة 100 مليون جنيه استرليني لضم كين.

وأضاف رومانو، أن هناك احتمالية لإدراج لاعبين ضمن الصفقة بجانب المقابل المادي.

وشدد أيضًا، على أن توتنهام ليس لديه نية للموافقة على بيع كين، على الرغم أن رغبة اللاعب الإنجليزي هي الرحيل عن سبيرز.

جدير بالذكر أن كين حصل على لقب هداف بريميرليج الموسم المنقضي بعدما سجل 23 هدفا.