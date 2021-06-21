نائب الزمالك: وصلتنا تبرعات من الخليج وفرنسا وإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن هناك تبرعات وصلت للنادي عبر الحساب البنكي من جماهير الفريق بدول الخليج وفرنسا وإيطاليا.

وفتح الزمالك حسابًا بنكيًا خلال الاسبوع الماضي، لاستقبال تبرعات من جماهيره لدعم ومساندة النادي في أزمته المادية.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت، قال الأتربي: "تم فتح الحساب يوم الخميس الماضي، الأمور جيدة حتى الآن، القرار اختياري للجماهير، ومن لم يقتنع بالفكرة فليس هناك أزمة".

وأضاف: "وصلتنا تحويلات من جماهير النادي بالخليج وفرنسا وإيطاليا، سننتظر ونقيم النتائج بعد فترة من الوقت لكنني متفائل".

وعن تجديد عقد محمود حمدي "الونش"، قال الأتربي: "الونش وقع لأنه يحب النادي، اللاعب راضٍ نفسيًا، ومن لديه انتماء للزمالك لا نختلف معه ماديًا".

وردا على ملف فرجاني ساي، أجاب: "ساسي لاعب لا يختلف عليه اثنان، كنا نتمنى استمراره مع الزمالك".

وتابع: "تسلمنا النادي يوم 23 مايو الماضي، وكان اللاعب قد أرسل بالفعل خطابًا للجنة السابقة يخطرهم برغبته في الحصول على مستحقاته قبل 30 مايو أو سيفسخ العقد".

وواصل: "تواصل معه حسين لبيب (رئيس اللجنة)، وقال له إن اللجنة ترغب في الجلوس معه من أجل التجديد، وبالفعل تم وضع مستحقاته في الحساب (بعد 3 أيام من تسلمنا المهمة)".

وأكمل: "في رأيي الشخصي، إنه كان قد وقع بالفعل مع نادٍ آخر، وأرسل لنا مع محاميه أن عقده انتهى يوم 30 مايو الماضي".

وأتم: "في النهاية هذا قراره ونوجه له الشكر لما قدمه مع الزمالك".