تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة اليمن وموريتانيا في المباراة الخامسة بالدور التمهيدي من كأس العرب 2021، والذي سيشهد 3 مباريات أخرى ستقام كل مباراة في يوم على حدة.

يستقبل استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر المباراة الحاسمة بين منتخب اليمن وموريتانيا حيث يتأهل الفائز إلى دور المجموعات من كأس العرب 2021.

وصل المنتخبان إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت الماضي، بعدما أنهى منتخب اليمن معسكره في السعودية يوم الجمعة وكذلك الأمر بالنسبة للقادم من القارة السمراء منتخب موريتانيا الذي أستعد لتلك المباراة بقوة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأقام المنتخب الموريتاني معسكره في تونس والذي استمر لمدة 3 أسابيع خاض خلالهما مباراتان وديتان الأولى ضد منتخب الجزائر في البليدة وخسرها برباعية مقابل هدف والثانية ضد ليبيريا في قرجاج وانتهت بفوز المرابطون بهدفٍ دون رد.

بينما لم يخض منتخب اليمن أي مباراة ودية خلال الفترة الماضية حيث أكتفى بإنهاء مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 بالخسارة أمام فلسطين بثلاثية نظيفة يوم 15 يونيو الجاري.

وتعتبر مباراة اليمن وموريتانيا اليوم هي الأولى التي تجمع المنتخبين، وسيسعى كلاهما إلى تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات حيث سينضم الفائز منهما إلى المجموعة الثانية التي تضم كل من تونس والإمارات وسوريا.

موعد مباراة اليمن وموريتانيا في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

ويلتقي منتخب اليمن مع موريتانيا، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة اليمن وموريتانيا على قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق الرياضي العماني “أحمد البلوشي”، كما ينقل على قناة الفيفا بموقع التسجلات المرئية والبث الحي “يوتيوب”.