تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة كرواتيا واسكتلندا في بطولة يورو 2020 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة التي تضم انجلترا والتشيك.

يحتضن ملعب هامبدن بارك بمدينة غلاسكو المباراة الحاسمة على إحدى بطاقتي التأهل إلى دور ثمن النهائي من المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020 بين منتخب كرواتيا واسكتلندا.

وتبدو المهمة بسيطة لكل من كرواتيا واسكتلندا اللذان يمتلك كل منهما نقطة واحدة، حيث سيضمن الانتصار لأي من المنتخبين الوصول إلى دور الـ16 دون الحاجة إلى دخول في الحسابات المعقدة.

فوزان فقط من آخر 11 مباراة يظهران أن المنتخب الكرواتي بعيد كل البعد عن عرضه المثير للإعجاب في كأس العالم 2018 ومن المثير للقلق أن نتائج الكروات في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة اليورو ليست رائعة حيث خسر 3 مرات وانتصر مرتين.

بينما تخوض اسكتلندا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تعادل سلبي لم يتكرر منذ 1872 أمام إنجلترا ويأمل الاسكتلنديون الآن أن تحفزهم العودة إلى المدينة على تحسين معدل فوزهم الحالي بنسبة 52.12 ٪ في هامبدن بارك (135 انتصار – 63 تعادل – 61 هزيمة) والتقدم إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة على الإطلاق في بطولة كبرى.

موعد مباراة كرواتيا واسكتلندا في بطولة يورو 2020 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة كرواتيا واسكتلندا، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة من حكم الأرجنتيني “فرناندو راباليني” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة كرواتيا واسكتلندا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 2، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية، بالإضافة إلى قناة تي في بي 1 البولندية.