مشاهدة مباراة الاردن وجنوب السودان في بث مباشر ببطولة كأس العرب 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الاردن وجنوب السودان فى الدور التمهيدي من بطولة كأس العرب 2021 ضمن مباريات اليوم الاثنين 21-6-2021.

يحتضن استاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة في قطر المباراة الحاسمة بين منتخب الاردن وجنوب السودان حيث يتأهل الفائز إلى دور المجموعات من كأس العرب 2021.

يدخل منتخب الاردن مباراة جنوب السودان وعينه على تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من كأس العرب 2021، لإرضاء الجماهير الغاضبة على الأداء والنتائج بسبب إخفاق النشامى في الوصول إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

على الجهة المقابلة لم يخض منتخب جنوب السودان أي مباراة منذ 29-3-2021 عندما خسر أمام بوركينا فاسو بهدفٍ دون رد في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021 التي سيغيب عن المشاركة فيها بعد فشله في خطف إحدى بطاقتي التأهل.

وتلقى منتخب جنوب السودان صدمة قوية بعد وصوله إلى الدوحة أمس حيث أثبتت الفحوصات إصابة 8 عناصر مؤثرة ضمن تشكيلته الأساسية بفيروس كورونا وبالتالي غيابهم عن المواجهة المرتقبة أمام الاردن.

الجدير بالذكر أن الفائز في مباراة الاردن وجنوب السودان سيتأهل لخوض مبارياته بكأس العرب في المجموعة الثالثة التي تضم السعودية والمغرب والفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاردن وجنوب السودان ببطولة كأس العرب 2021 في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الاردن وجنوب السودان، على قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق السوري “مضر اليوسف”، بالإضافة إلى قناة الاردن الرياضية بصوت المعلق “بسام المجالي”، وقناة الكأس بصوت المعلق البحريني “خالد الحدي”.