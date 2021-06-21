صفقات الأهلي | سفيان رحيمي يوضح حقيقة توقيعه للأحمر

أكد جناح فريق الرجاء المغربي سفيان رحيمي، وجود مفاوضات مع النادي الأهلي، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وارتبط سفيان رحيمي بالانتقال إلى النادي الأهلي، خاصة في ظل وجود بعثة الفريق في مصر بالأمس لخوض مباراة بيراميدز في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأوضح صاحب الـ25 عامًا وجود مفاوضات مع الأهلي متمنيًا الانتقال إلى القلعة الحمراء، ويسأل الجماهير الدعاء له بالتواجد في مصر، لكنه لم يوقع على أي عقود حتى الآن.

وكان المدير الفني لفريق الرجاء لسعد الشابي، قال في تصريحات تلفزيونية: “النادي مطالب بالاحتفاظ باللاعب وعدم بيعه، ولا يمكن الاستغناء عنه بأقل من 7 ملايين دولار (حوالى 110 ملايين جنيه مصرى) فهو يستحق ذلك.”

وشارك سفيان رحيمي مع الرجاء في الموسم الحالي، 35 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل 14 هدفًا ويصنع 13 هدفًا حاسمًا.