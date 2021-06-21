الامارات | شروط مهمة لحضور جمهور الأهلي قمة الترجي التونسي

شكرا لقرائتكم خبر عن شروط مهمة لحضور جمهور الأهلي قمة الترجي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة استادات القابضة محمد مرجان، عن وجود شروط مهمة وضرورية لحضور جمهور الأهلي المصري قمة إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونس، السبت المقبل، ومنها إثبات الحصول على التطعيم ضد كورونا.

وقال مرجان في تصريح لموقع "في الجول" المصري إن الجهة المنظمة تنتظر موافقة جميع الجهات الرسمية لحضور المباراة، وإبلاغ النادي الأهلي بشكل رسمي والإعلان عن بيع التذاكر عبر تطبيق "تذكرتي".

ويخوض فريق الأهلي المصري مباراة مهمة ضد الترجي بملعب السلام، بعد أن نجح في الفوز ذهاباً في ملعب رادس بهدف دون رد سجله محمد شريف.

وعن شروط دخول الجمهور قال: "لن يُسمح لأي مشجع دخول الملعب إلا وفق الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة ومنها الشهادة الخاصة بإثبات التطعيم ضد كورونا أو تحليل مسحة الأنف قبل المباراة بـ 48 ساعة، وعقب ذلك سيتم إلزام الحاضرين بالتباعد الاجتماعي وسيكون هناك مسافات ومقاعد فارغة بين المتفرجين وأيضا إلزامية ارتداء الكمامة".

وكان النادي الأهلي قد طالب الجهات الأمنية والحكومية حضور جمهور الأهلي المصري لمباراة الترجي بعدد يبلغ 20 ألف مشجع وهو ما لم يتحدد حتى الآن.

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