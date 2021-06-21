الامارات | 7 أسماء مرشحة لخلافة نبيل معلول في تدريب منتخب سورية

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسماء مرشحة لخلافة نبيل معلول في تدريب منتخب سورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "سناك" السوري عن قائمة بأبرز أسماء المدربين المرشحين لخلافة التونسي نبيل معلول، في رئاسة الجهاز الفني للمنتخب السوري لكرة القدم، بعد أن انتهى مشوار معلول مع "نسور قاسيون" سريعاً على الرغم من تأهل المنتخب إلى نهائيات آسيا 2023، والمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال الموقع السوري: "إن الخسارة التي لحقت بالمنتخب السوري أمام الصين بثلاثة أهداف لهدف في ختام مباريات المجموعة الأولى ضمن المرحلة الثانية التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم، وآسيا، كانت كفيلة بفتح معركة من الاتهامات، التي انتهت بإعلان "معلول" رحيله عن المنتخب السوري، قبل أن يلتزم الاتحاد السوري لكرة القدم الصمت، دون إصدار إي إعلان رسمي عن أسباب رحيل المدرب أو التواصل مع مدرب أخر".

وأضاف الموقع: "خيارات عدة تم طرحها لخلافة معلول، خاصة في الاخبار التي تم تداولها على صفحات ومجموعات رياضية سورية، لأسماء مدربين يتوقع أن يتم اختيار أحدهم خلفاً لـ "معلول" في قيادة المنتخب، وتجنب العودة إلى الوقوع بفخ العجز عن تأمين المستحقات المالية لأي مدرب أجنبي كما حدث مع المدرب التونسي".

وأشار موقع "سناك" إلى أن ابرز الأسماء المرشحة هما المدربين السابقين للمنتخب السوري فجر أبراهيم وأيمن الحكيم، الذين سبق لهما قيادة "نسور قاسيون" في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، بالإضافة إلى أسماء سورية أخرى حققت إنجازات على مستوى التدريب، بحجم عماد خانكان، ونزار محروس ومحمد قويض وحسام السيد وياسر السباعي.



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