شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد و ملعب مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجهة أنظار ومشجعى نادي الزمالك عند السابعة مساء اليوم الثلاثاء، صوب ستاد السويس الجديد، لمتابعة فريقها والذي يعود للمنافسات المحلية من جديد عندما يلتقى فريق مصر المقاصة ضمن منافسات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر .

ليتحدد موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة فى السابعة مساء على أرض ملعب ستاد السويس الجديد

يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وعينه على الفوز والتاهل للدور قبل النهائي، خصوصًا فى ظل النتائج الطيبة التى يحققها الفريق محليا وتصدرة بطولة الدوري، حيث يسعى المدير الفنى استغلال الحالة المعنوية للاعبية عقب الفوز الكبير على أسوان فى اخر مبارياته لتحقيق الفوز على الجونة.

وحرص المدير الفني على إقامة معسكر مغلق طويل سبق المباراة من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية والفنية للاعبين والتدريب على خطة المباراة.

وحذر كارتيرون لاعبيه من مفاجآت الكأس وأكد لهم أن الجماهير لن تسمح بأى نتيجة غير التاهل للدور التالي والفوز بلقب البطولة.

وكان الزمالك قد تأهل لهذا الدور عقب الفوز على حرس الحدود فى دور الـ32 والاسماعيلي فى دور الـ16 قبل أن يلتقى المقاصة اليوم.

في المقابل يدخل مصر المقاصة المباراة تحت قيادة فنية لمحمد عظيمة والذى يسعى لتحقيق مفاجاة بازاحة الزمالك من المسابقة، رغم تواضع نتائجة فى بطولة الدورى .