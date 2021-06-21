شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في مصر المقاصة استعدادا للزمالك.. ومفأجاة تنتظر الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة على رفع حالة الطوارئ القصوى داخل صفوف الفريق، استعدادا للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه مع الزمالك عند السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور ربع النهائي لمسابقة كأس مصر.

فضل محمد عظيمة المدير الفني للفريق الدخول فى معسكر مغلق قبل المباراة وتجهيز اللاعبين لمواجهة اليوم وعلاج الأخطاء والسلبيات التي ظهرت فى آخر مباريات الفريق أمام الاتحاد السكندري لتلاشيها أمام الزمالك.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن عظيمة يجهز مفاجأة للزمالك من خلال تجهيز بعض اللاعبين للدفع بهم فى المباراة.

وتأهل المقاصة لهذا الدور بعد فوزه على أشمون فى دور الـ32 وسيراميكا كيلوباترا فى دور الـ16 .