شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو العالمي يرشح مدربا مصريا للتحكيم بأولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ترشح الكابتن محمد عادل، مدرب التايكوندو بأندية وادى دجلة، للتحكيم في أولمبياد طوكيو 2020، والمقرر إقامتها في الفترة من 23 إلى 8 أغسطس المقبل في العاصمة اليابانية طوكيو.

يحظى الكابتن محمد عادل بمسيرة مهنية مميزة، فمنذ أصبح حكم تايكوندو دوليا عام 2004، حصل على جوائز أحسن حكم في العام عام 2018، وضمن أحسن 50 حكما في العالم عام 2019، بالإضافة إلى حصوله على أحسن حكم في إفريقيا لعامي 2017 و2018، كما تم اختياره من ضمن أحسن 30 حكما في العالم للتحكيم في أولمبياد طوكيو 2020، بجانب أنه يشغل عضوية اللجنة العليا للحكام للاتحاد المصري للتايكوندو.

يذكر أنه تم تأجيل الأولمبياد من العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.