شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يسلم إدارة الزمالك تقرير الصفقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتقديم تقريره إلى الإدارة فيما يتعلق بصفقات الفريق للموسم الجديد بعد وضع رؤيته فيما يتعلق بالراحلين واللاعبين الذين يرغب في ضمهم إلى الفريق.

واتفق كارتيرون مع إدارة الزمالك على عدم الإعلان بشكل نهائي عن صفقات الموسم الجديد أو الراحلين إلا مع نهاية الموسم للحفاظ على تركيز الجميع داخل المستطيل الأخضر، خاصة أن الموسم لايزال طويلا، والفريق أمامه منافسات صعبة في مشوار بطولة الدوري وعدم تشتيت ذهن اللاعبين.

كارتيرون قدم تقريره لسرعة حسم تلك الصفقات في الوقت الحالي ولعدم الانتظار والدخول في مزايدات مع بعض الأندية على الصفقات الجديدة في الوقت الحالي مما يؤدي لارتفاع أسعار اللاعبين بشكل كبير وبدون داعٍ.