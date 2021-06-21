شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب منتخب مصر أحمد عادل ينجو من الموت: «الحمدلله» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد عادل عبدالمنعم، لاعب كرة القدم في نادي مصر للمقاصة وفي منتخب مصر لكرة القدم، كواليس تعرّضه لحادث سير، موضحًا أنه بصحة جيدة حاليًا.

ونشر صورة لسيارته عقب الخروج من الحادث بأمان ليوضح الأضرار التي لحقت بها، وذلك عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «الحمد لله اللطيف ربنا نجاني من الموت الحمد لله».

يذكر أن «عبدالمنعم» ابن الحارس عادل عبد المنعم حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر وترتيبه الثالث بين إخوته، وكان أحمد عادل قد شارك في عدة مباريات ومواسم، أهمها موسم الدوري المصري بعد إصابة الحارسين شريف إكرامي ومحمود أبو السعود.