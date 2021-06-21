شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقى يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الاهلى وبيراميدز ويعلن عن وجهة سيرجي اكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين، أن كل ما يتردد بخصوص وجود صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز بين أكرم توفيق وإسلام عيسى ، غير صحيح وقال شوقي في تصريحات تلفزيونية: لا وجود صفقة تبادلية بين الاهلى وبيراميدز فى الوقت الحالى .

وتابع : الأهلى لن يوافق على رحيل أكرم توفيق للحاجه لجهودة مع الفريق سواء فى البطولة المحلية او الافريقية خصوصا بعدما ظهر بمستوي طيب فى مباراة الترجي الأخيرة .

وأضاف شوقى أن سيرجي أكا لاعب الجونة لن يستمر مع الجونة وعقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري ، واللاعب أبلغني من قبل أنه يرغب في اللعب للأندية الثلاثة الكبار ولديه عروض كثيرة وأعتقد أنه بنسبة كبيرة سيكون خارج مصر، ولا أعرف نية الزمالك تتجه إلى أي شئ لكن الآن لا يوجد اهتمام بسيرجي أكا.