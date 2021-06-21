شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال: تنظيم «يورو 2020» مثالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أكد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي في حديث ل«الخليج الرياضي» من مدينة أمستردام الهولندية، حيث يتواجد حالياً لحضور منافسات «يورو 2020» عن سعادته بتأهل «الأبيض» إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال، كاشفاً أن التعاون بين أندية الشارقة ونادي أياكس الهولندي في مجال الأكاديميات سيتطور أكثر.

ويتواجد عيسى هلال في هولندا تلبية للدعوة المقدمة له من نادي أياكس أمستردام لحضور عدد من مباريات بطولة كأس أوروبا، وقد وجد هناك ترحاباً كبيراً، وأقام الحارس الأسطوري فان در سار، حفل غداء على شرفه بحضور عدد من المسؤولين في النادي الهولندي.

علاقة قوية

وقال عيسى هلال: علاقتنا مع نادي أياكس قوية من خلال التعاون القائم بين ناديي الشارقة وأياكس في الاتفاقية الخاصة بأكاديمية أياكس في نادي الشارقة الرياضي، وندرس حالياً في مجلس الشارقة الرياضي إمكانية فتح مجال للأندية التي ترغب في إنشاء وتأسيس أكاديمية يشرف عليها أياكس، فالنادي الهولندي أبدى الترحيب بالفكرة وتطبيقها في أكثر من نادٍ بعد نجاحها في نادي الشارقة.

وعن رد فعله وأبرز ملاحظاته من خلال التواجد في قلب الحدث في «يورو 2020» قال عيسى هلال: بلاشك نستفيد كثيراً من التواجد في مثل هذه المحافل وأبرز ملاحظاتي التنظيم العالي والانضباط الجماهيري في مسألة إجراء الفحص الخاص بجائحة كورونا وأقصى حد للفحص أن يكون مر عليه 13 ساعة، كما أن النتيجة تصل للجمهور بعد ساعتين فقط من إجراء الفحص، مما سهل عملية عودة الجمهور إلى المدرجات.

وحرص عيسى هلال على رفع التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وإخوانه الأعضاء بمناسبة تأهل منتخب الإمارات إلى الدور الحاسم في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وقال: لقد كان منتخبنا مشرفاً للغاية واستحق صدارة مجموعته عن جدارة بفضل الأداء الرجولي من لاعبينا الذين أبهرونا بعمل جميل، كما ظهر منتخبنا بشخصية مميزة وجميع اللاعبين كانوا أبطالاً في جميع المباريات ونحن فخورون للغاية بمستوى منتخبنا وبلاعبينا ونتمنى لهم التوفيق في الأدوار الحاسمة.