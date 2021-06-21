شكرا لقرائتكم خبر عن بورغ يتغلب على جيسي في النزال الرئيسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

حققت النسخة الـ 20 من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة النسخة الدولية، نجاحاً منقطع النظير، في ختام منافساتها التي أقيمت أمس الأول السبت، بصالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي، وشهدت 14 نزالاً مثيراً، بمشاركة 28 مقاتلاً من 19 دولة، بحضور الجمهور من محبي الألعاب القتالية في الإمارات والعالم.

حضر المنافسات الشيخ عبد الله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية والاتحاد والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومحمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، وعمران الخوري رئيس تطوير الأعمال في مجموعة VPS للرعاية الصحية، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبسام أبي نادر عضو الاتحاد الدولي للفنون القتالية.

وتوج عبد المنعم الهاشمي، الفائز بالنزال الرئيسي؛ وهو الأمريكي المخضرم راى بورغ الذي تغلب على منافسه الكندي جيسي ارنيت في نزال حماسي في وزن الديك، بإجماع الحكام.

وفاز الأرميني مارتن مزلميان على خصمه العنيد التركي اتيلا كوركماز، في الوزن الخفيف، وفي نزال السيدات تفوقت الفنزويلية كارولينا خمينيز على منافستها الإيطالية لوكرزيا ريا في وزن الذبابة، وفاز الأردني عز الدين فرحان على الأوزبكي اوزودويك عظيموف، وفاز مواطنه علي القيسي على الأوزبكي فرقتيك يعقوبوف.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: إن الإمارات وضعت أقدامها بقوة في الألعاب القتالية المختلفة، وأثبت أبطالها جدارتهم بتحقيق أفضل النتائج؛ بسبب الدعم الذي توفره القيادة الرشيدة لكافة الأنشطة الرياضية، موضحاً أن أبطال الإمارات في الفنون القتالية المختلطة يتقدمون بخطوات واثقة إلى الأمام بطريقة تعكس رغبتهم في الوصول إلى قمة العالمية.

واعتبر أن تنظيم بطولات «محاربي الإمارات» بمشاركة عدد كبير من النجوم العالميين؛ يمثل نهج الدولة في استضافة مختلف البطولات وتأكيد أنها قادرة دائماً في كل الظروف.

وأكد محمد بن دلموك الظاهري رئيس لجنة الفنون القتالية باتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية، أن الفنون القتالية ستسير في طريق النجاحات التي حققتها الجوجيتسو في الإمارات حتى أصبحت أبوظبي عاصمة للعبة في العالم.