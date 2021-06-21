أولمبياد طوكيو.. السماح بحضور الجماهير باشتراطات محددة من بينها التصفيق والهتاف

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020“ على حضور الجماهير اليابانية لفعاليات الدورة.

وقالت اللجنة إنها ستسمح بحضور 10 آلاف مشجع، كحد أقصى في المنشآت الرياضية، مضيفين أن المنافسات قد تقام خلف أبواب مغلقة، حال ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ووضعت اللجنة المنظمة عدة شروط لحضور الجماهير، بينها ضرورة ارتداء الكمامات طوال الوقت، وعدم الصياح، فقط سمحت بالتصفيق.

واشترطت اللجنة على الجماهير تجنب الازدحام عند الدخول والخروج من الملاعب، كما طلبت من المتفرجين حضور المنافسات ثم العودة إلى منازلهم مباشرة، مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند التنقل بين المدن.

وفي وقت سابق اليوم، قال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إنه سيتم تطعيم أكثر من 80% من الرياضيين والمسئولين المقيمين في القرية الأولمبية في العاصمة اليابانية، قبل انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية في 23 يوليو المقبل.

وتأتي تصريحات باخ في مستهل محادثاته مع المسئولين المحليين، حول السماح بحضور الجمهور المحلي الألعاب، أو إقامة الحدث دون جمهور بعد استبعاد حضور الجمهور الأجنبي، منعًا لانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار.

يشار إلى أن دورة الألعاب الأولمبية كانت قد تأجلت في العام الماضي، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس الذي بث الرعب في قلوب الملايين حول العالم، بعد ظهوره في الصين في ديسمبر 2019.