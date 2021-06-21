دوناروما يغادر معسكر إيطاليا من أجل باريس (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

غادر جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ايه سي ميلان الإيطالي، معسكر منتخب إيطاليا الذي يشارك حاليا في بطولة أمم أوروبا، من أجل إجراء الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط دوناروما بالرحيل عن ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية عقده مع النادي الإيطالي (ينتهي في 30 يونيو)، وسط اهتمامات من جانب باريس سان جيرمان لاستقطاب الحارس الشاب إلى ملعب الأمراء.

وبحسب ما نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فقد توجه دوناروما إلى مستشفى Sant'Andrea في روما لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

من جانبها قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن دوناروما سيوقع عقدا مدته 5 مواسم مع النادي الباريسي.

جدير بالذكر أن دوناروما يشارك حاليا مع المنتخب الإيطالي في بطولة يورو، حيث ساهم في تصدر بلاده للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز على تركيا، سويسرا وويلز.