"كورونا" يحرم منتخب اسكتلندا من جيلمور أمام كرواتيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تعرض منتخب اسكتلندا لضربة قوية، بعد ثبوت إيجابية تحاليل لاعبه ونجمه بيلي جيلمور بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويستعد منتخب اسكتلندا لملاقاة نظيره الكرواتي يوم الثلاثاء في مباراة حياة أو موت، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

وأكد الاتحاد الاسكتلندي، أن جيلمور تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وأنه تم التواصل مع الجهات المسؤولة وتقرر عزله لمدة 10 أيام، وبالتالي لن يتواجد أمام كرواتيا.

وأنعشت أسكتلندا آمالها في الصعود لدور الـ16 في المسابقة القارية، بعدما تعادلت بدون أهداف مع جارتها اللدودة إنجلترا، بعدما خسرت مباراتها الافتتاحية أمام التشيك.

وتتذيل أسكتلندا الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بفارق هدف خلف منتخب كرواتيا، صاحب المركز الثالث، فيما يتواجد منتخبا التشيك وإنجلترا في المركزين الأول والثاني على الترتيب برصيد أربع نقاط.