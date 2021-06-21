رسميا.. استبعاد ديمبلي من معسكر فرنسا للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن المنتخب الفرنسي، اليوم الاثنين، خروج عثمان ديمبلي لاعب المنتخب الفرنسي وفريق برشلونة، من معسكر الديوك الذي يشارك حاليا في بطولة أمم اوروبا.

وكتب الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي: "بعد أن أصيب في ركبته في التعادل 1-1 مع المجر ، سيغيب عثمان ديمبيلي عن باقي مباريات اليورو.. نتمنى لعثمان الشفاء العاجل".

وخرج لاعب برشلونة من الملعب بعد مشاركته بديلا بنصف ساعة.

وأشارت تقارير إسبانية، إلى أن لاعب برشلونة قد يغيب عن المعسكر التحضيري لفريقه خاصة وأن الإصابة قد تستغرق شهرين للعلاج.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة البرتغال بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة يورو 2020.

جدير بالذكر أن فرنسا تتصدر جدول المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط يليها ألمانيا والبرتغال برصيد 3 نقاط لكل منها، بينما تتذيل المجر الترتيب بنقطة واحدة.