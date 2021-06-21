"سقوطه كان مروعا".. كونتي يتحدث عن واقعة إريكسن ومستقبله التدريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق، على واقعة سقوط كريستيان إريكسن لاعب نيراتزوري خلال مشاركته في مباراة الدنمارك وفلنلندا بالجولة الأولى لبطولة أمم أوروبا.

وتعرض إريكسن لسكتة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا، ليتم تعليق المباراة بضع ساعات قبل استئنافها وفوز المنتخب الفنلندي بهدف دون رد.

وخلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي إيطاليا"، قال كونتي: "لقد كانت لحظات مروعة شاهدتها بمفردي، رؤيته بعيون واسعة أعطتني انطباعا مخيفا، حالتي كانت سيئة للغاية".

وأضاف: "أنا سعيد الآن لأنه حي وهذا أهم شئ، أتمنى أن يستعيد عافيته مع عائلته، ثم تأتي كرة القدم لاحقًا".

وعن مستقبله في التدريب وخطوته المقبلة، قال: "سأستمر في دراسة كرة القدم التي تطور دائما، سأحاول الاستفادة القصوى من هذا الوضع، وسأحاول البقاء مع عائلتي".