السماح بحضور جماهيري "مشروط" في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية بشكل رسمي، السماح بحضور الجماهير وفقاً لإجراءات محددة واشتراطات وإجراءات احترازية لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وكانت دورة الألعاب الأولمبية قد تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا، وستقام منافساتها في الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس، ولن يسمح بحضور مشجعين أجانب.

وخلال اجتماع عُقد الأحد بين مسؤولين من اللجنة المنظمة والحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية، تم اتخاذ القرار النهائي بشأن السماح بحضور الجماهير من المقيمين في دولة اليابان، شرط ألا يزيد عدد الحضور عن 50% من سعة المدرجات، بحد أقصى 10 ألاف مشجع.

وأشار البيان الذي تم نشره، الى أنه تم الاستقرار على عدم حدوث أي تعديلات في جدول منافسات الأولمبياد، بجانب الموافقة على حضور الجماهير وفقاً لإجراءات محددة مع الإلتزام بكل القيود الحكومية بشأن المناسبات العامة.

وتم وضع توجيهات للمشجعين تهدف إلى ضمان بيئة آمنة ومأمونة، وتنص هذه القواعد على ضرورة ارتداء الأقنعة في الأماكن وفي جميع الأوقات، ويُمنع التحدث بصوت عالٍ أو الصراخ، ويجب تجنب الازدحام.

وتضمنت التعليمات أيضاً أنه يجب على الزائرين مغادرة الأماكن بطريقة آمنة، وسيُطلب من الجماهير التوجه مباشرة إلى الأماكن والعودة إلى منازلهم مباشرة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة عند التنقل بين المحافظات.