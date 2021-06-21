"الخليج 365" يكشف كواليس هدف "90+" انتهى باحتفال لاعب وأمه في المدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أمك هي جمهورك الأول ومرآتك الحقيقية حين يتخلى عنك مناصروك، ستجدها في ترحالك دون كلل، صوتها لن ينقطع يومًا من الدعاء لأجلك، التقوي بها يساوي جيشًا من الرجال، تجلس عن بعد ترمق تحركاتك، وتنظر هدفًا في الشباك يجعلها تطير فرحًا.

يوسف حسن، لاعب منتخب مصر سجل هدفًا لمنتخب بلاه أمام النيجر في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما، الأحد، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا ، لكنه لم يذهب إلى الاحتفال مع زملائه؛ ليتجه إلى المدرجات، حيث تجلس أمه ليحتضنها ويقبل يدها.

"الخليج 365" تواصل مع لاعب منتخب مصر للشباب؛ ليحكي كواليس تلك اللقطة، ويقول إنه تفاجأ بتواجد والدته في مدرجات ملعب القاهرة أثناء اللقاء وحسن سجل فقرر الذهاب للاحتفال معها.

وأضاف:" أمي لم تعتد يومًا التواجد معي في مباريات منتخب مصر، لذلك كان حضورها مفاجئًا لي ودافعًا أكبر للظهور بشكل قوي في المباراة والتسجيل".

وأوضح تركيزه منصب حاليًا مع منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، مؤكدًا أن المجموعة الحالية ستستعى لتقديم أفضل ما لديها خلال البطولة.

وعن أحلامه المستقبلية أشار يوسف حسن أنه سيسافر بعد انتهاء البطولة إلى البرتغال لخوض تجربة احترافية مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغال بعدما حصل على موافقة من مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب عماد النحاس.

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز على النيجر بنتيجة 2-0، وسجل هدفي اللقاء عبدالرحمن السيد بضربة رأس في الدقيقة 24 من عمر المباراة، ويوسف حسن الهدف الثاني في الدقيقة 92.

وبتلك النتيجة، حصد منتخب مصر للشباب أول 3 نقاط، بينما أصبح منتخب النيجر دون رصيد من النقاط.