يورو 2020 | شكوك حول مشاركة مولر أمام المجر بسبب الإصابة

أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، غياب 4 نجوم مهمين من صفوف المنتخب الألماني، عن التمارين الجماعية اليوم، تحضيراً للقاء الحاسم أمام منتخب المجر يوم الأربعاء المقبل.

ووفقًا لصحيفة الفرنسية، فإن كل من؛ ماتس هوملز ، توماس مولر ، إلكاي غوندوغان، لوكاس كلوسترمان، قد غابوا عن التمارين بسبب إصابات مختلفة.

ومن جهتها؛ أبدت صحيفة بيلد الألمانية، تخوفها الشديد حول غياب مهاجم المنتخب الألماني توماس مولر عن صفوف الفريق في المواجهة المقبلة أمام منتخب المجر، لاسيما أن الإصابات تضرب الفريق وخاصة سيكون هناك عجز في الخط الهجومي.

وسلطت الصحيفة الضوء حول تفاصيل الإصابة التي أبعدت الثنائي هوملز ومولر، حيث جاءت بسبب مشاكل على مستوى الركبة، في حين يغيب كلوسترمان وغوندوغان بسبب إصابات عضلية.

يذكر أن المنتخب الألماني يبحث عن فوز في اللقاء الأخير لضمان العبور الى الدور الثاني وتفادي الحسابات المعقدة.

وتحتل فرنسا صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط، تليها ألمانيا بـ3 نقاط بفارق الأهداف فقط عن البرتغال الثالثة، فيما تتواجد المجر في مؤخرة الجدول بنقطة يتيمة.

وينتظر أن تقام مباريات الجولة الأخيرة من هذه المجموعة يوم الأربعاء 23 يونيو، حيث تلعب ألمانيا مع المجر والبرتغال ضد فرنسا في نفس التوقيت.