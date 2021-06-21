مدرب يستعين بـ”بلدوزر” لإدارة مباراة فريقه بالدوري المصري بعد إيقافه

استعان المدير الفني لفريق بايونيرز مصطفى مرعي، بالبلدوز لمتابعة مباراة فريقه الهامة أمام عمال المنصورة، على ملعب شربين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من دوري القسم الثالث المصري.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر إيقاف مصطفى مرعي وحرمانه من التواجد بالملعب ومشاهدة المباراة من المدرجات، إلا أنه طلب من مجلس الإدارة توفير بلدوز، ليقف عليه ويوجه لاعبيه وبجواره شقيقه سيد مرعي وكيل اللاعبين.

واستطاع المدرب أن يقود فريقه للصعود إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخ النادي، بعد الفوز على عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف.

وتولى مصطفى مرعي مهمة تدريب الفريق بداية من الموسم الحالي، خلفًا للمدرب حسام الشربيني الذي تقدم بإستقالته مؤخرًا بعد قرار مجلس الإدارة السابق ببيع النادي.

ويمتلك مرعي خبرات كبيرة في القسم الثالث، إذ استطاع الصعود بفريق دكرنس في العام الماضي من خلال مجموعة من المباريات المميزة والنتائج الطيبة مع الفريق، كما لعب لنادي المقاولون العرب.

ومن المُقرر أن يصرف الاتحاد المصري لكرة القدم مكافأة قدرها 150 ألف جنيه لفريق بايونيرز شيكو سابقًا صاحب المركز الأول في مجموعته، وفقًا للائحة مسابقات القسم الثالث.