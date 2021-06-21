تعديلات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام المقاصة

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مصر المقاصة، مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي ستُقام على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

واستقر المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، على إجراء تعديلات في تشكيل الأبيض عن المباراة الأخيرة أمام أسوان بالدوري المصري الممتاز.

وسيدفع كارتيرون بمهاجم الفريق التونسي سيف الدين الجزيري، على حساب مروان حمدي، في ظل تألق الأول بعد عودته من معسكر بلاده وتسجيله هدفا أمام أسوان، وجاهزيته لخوض 90 دقيقة.

كما سيجري أكثر من تغيير في خط الدفاع، بالدفع بمدافع الفريق محمود علاء على حساب محمد عبدالغني بجوار محمود الونش، ومشاركة الظهير الأيمن حازم إمام بدلًا من أحمد عيد الذي لم ينضم لقائمة المباراة.

ويشارك أيضًا جناح وصانع ألعاب الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، على حساب أحمد سيد زيزو أو بدلًا من يوسف أوباما، في ظل جاهزية الأباتشي للقاء.