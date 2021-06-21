الميركاتو الصيفي 2021 | إنتر ميلان يبحث عن بديل لـ إريكسن في إيطاليا

كشفت تقارير صحفية، أن نادي إنتر ميلان، بدأ في البحث عن بديل لاعب وسط الفريق، كريستيان إريكسن، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وكان الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، قد تعرض لسقوط مفاجئ خلال مواجهة منتخب بلاده أمام فنلندا في الجولة الأولى من بطولة يورو 2020، لتتوقف المباراة وينقل اللاعب إلى المستشفى.

وفقاً لصحيفة “لاغازيتا دييلو سبورت” ، فإن مسئولو الإنتر قاموا بالتحرك للتعاقد مع بديل الدنماركي المصاب في عضلة القلب، و تم التواصل بالفعل مع ممثلي الدولي التركي هاكان تشالهان أوجلو، صانع ألعاب إيه سي ميلان، ليكون بديلًا لـ إريكسن.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن ميلان يتمسك بمنح هاكان راتباً قدره 4 ملايين يورو في الموسم، بينما يريد اللاعب 5 مليون يورو، المبلغ الذي قدمه نادي الدحيل القطري ليحصل على خدماته، لكن اللاعب لم يوافق علية، بسبب عدم رغبته في الخروج من الأرضي الأوروبية.

وشارك صاحب الـ 26 عامًا مع الروسونيري في 171 مباراة بجميع البطولات، أحرز خلالها 32 هدفًا وقدم 48 تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن، عقد صانع الألعاب التركي هاكان تشالهان أوغلو سينتهي مع الروسونيري، بنهاية الشهر الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.