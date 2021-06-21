يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 والقنوات الناقلة والذي سيشهد 4 مواجهات في الجولة الثالثة من دور المجموعات في يورو 2020 مع إقامة مباراتين في كوبا أمريكا 2020.

نبدء ببطولة يورو 2020، حيث يلتقي منتخب هولندا مع مقدونيا على ملعب يوهان كرويف أرينا بمدينة أمستردام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها في نفس التوقيت بين أوكرانيا والنمسا على ملعب أرينا ناسيونالا بمدينة بوخارست في رومانيا.

وتُختم مباريات يورو 2020 اليوم الاثنين 21 يونيو 2021، بمواجهتين في نفس التوقيت أيضًا لحساب المجموعة الثانية إذ يواجه منتخب بلجيكا نظيره الفنلندي بينما تقابل الدنمارك روسيا.

وقبل بطولة كوبا أمريكا، نطير إلى قارة آسيا وبالتحديد ملعب خليفة الدولي بمدينة الدوحة في قطر إذ يلتقي منتخب الاردن مع جنوب السودان في الدور التمهيدي من بطولة كأس العرب فيفا 2021.

وفي الختام ننتقل إلى القارة اللاتينية مع بطولة كوبا أمريكا 2020 المقامة في البرازيل حيث تلعب اوروجواي أمام تشيلي لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى كما تواجه الارجنتين نظيرتها باراجواي ولكن في الدقائق الأولى من صباح يوم الثلاثاء.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 21 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

بطولة أمم أوروبا – يورو 2020

هولندا – مقدونيا الشمالية | الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 2 | المعلق: يوسف سيف

أوكرانيا – النمسا | الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 1 | المعلق: أحمد البلوشي

روسيا – الدنمارك | الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 2 | المعلق: حسن العيدروس

بلجيكا – فنلندا | الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 1 | المعلق: خليل البلوشي

كأس العرب 2021

الأردن – جنوب السودان | الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس المفتوحة | المعلق: مضر اليوسف

بطولة كوبا أمريكا 2020

أوروجواي – تشيلي | الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 5 و6 | المعلق: عصام الشوالي

الارجنتين – باراجواي | الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت جرينتش | قناة بي إن سبورتس ماكس 5 و6 | المعلق: رؤوف خليف