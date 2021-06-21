كيف تعامل الاتحاد المغربي مع الوداد والرجاء.. والجبلاية أمام الأهلي وبيراميدز؟

يشارك ناديين فقط من الدوري المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية، وهما الوداد البيضاوي والرجاء الرياضي المغربي، وهو نفس الوضع للدوري المصري الأهلي وبيراميدز.

ويتواجد الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك بيراميدز والرجاء في نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

اختلف تعامل كل اتحاد مع أنديته، من حيث موقفهم من المشاركة أفريقيا وتأجيل أو خوض مباريتهم في بطولة الدوري المستمرة في الدوري المصري والبطولة الاحترافية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القد برئاسة أحمد مجاهد، تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز بين لقاء الذهاب والإياب، حتى يحصل الفريق على الراحة الكافية لخوض المباراة الثانية، رغم أنه يتبقى للأحمر 15 مباراة و12 للفريق السماوي.

على الجانب الأخر قرر الاتحاد المغربي، أن يخوض الوداد والرجاء لقاء بين مباراتي الذهاب والإياب، في بطولة الدوري رغم أنه يتبقى 8 مباريات لكل فريق.

ويواجه فريق الوداد نظيره نهضة بركان، غدًا الثلاثاء بينما يلتقي بكايزر تشيفز الجونب إفريقي يوم السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي فريق الرجاء بنظيره الدفاع الحديدي، الخميس المُقبل، على أن يواجه بيراميدز يوم الأحد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.