صفقات ريال مدريد | فاران يصدم الميرنجي ويرفض المقايضة بـ مبابي

كشف تقرير صحفي إسباني، عن موقف مدافع ريال مدريد رافائيل فاران من الدخول في صفقة تبادلية، مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب صحيفة” إيه بي سي” الإسبانية، فإن فاران لن يستمر رفقة نادي ريال مدريد، وسيتم طرحه في السوق ويأمل النادي الملكي، في الحصول على 70 مليون يورو من بيعه.

ولم يحسم رافايل فاران حتى الآن موقفه من الاستمرار مع نادي ريال مدريد أو الرحيل، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل مع رفضه تجديد العقد حتى الآن مما ينذر بإمكانية رحيله.

يتقاضى الدولي الفرنسي فاران، 5.5 مليون يورو، وقدم له ريال مدريد عرضًا لتجديد عقده مع رفع راتبه إلى 7 ملايين يورو بنسبة 27%، لكن وكلاء اللاعب أكدوا أنه يرغب في الحصول على 12 مليون يورو صافي، مثل ديفيد ألابا.

يمتلك فاران عرضين من؛ مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، الفريق الإنجليزي يريده منذ أكثر من 4 سنوات لكن المكالمة التي جاءت من النادي الباريسي، “أكبر نادٍ في بلاده” تجعله يفكر في بشكل آخر ، خصوصًا أنه يمكن أن يجتمع هو وسيرجيو راموس مجددًا، حال وصول القائد الإسباني إلى ملعب الأمراء.

وأشار الصحيفة الإسبانية، إلى أن فاران لا يريد أن يكون جزءًا من صفقة مبابي، إذا اختار الذهاب إلى باريس سان جيرمان.

والجدير بالذكر أن؛ ريال مدريد لم يحدد بعد إذا ما كان سيتعاقد مع مدافع لتعويض فاران، والذي سيكون إما جيوليس كوندي مدافع إشبيلية ، أو باو توريس مدافع مالقا، أم سيكتفي بمدافع رابع من داخل النادي مثل خيسوس فاييخو أو فيكتور تشوست أو ماريو جيلا.