تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة بلجيكا وفنلندا في بطولة يورو 2020 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية التي تضم روسيا والدنمارك.

يخطف ملعب غازبروم أرينا بمدينة سانت بيتيرسبرغ في روسيا الأضواء في سهرة مباريات يورو 2020 حيث يلتقي المرشح الأول للفوز باللقب منتخب بلجيكا مع المجتهدة فنلندا.

وقدم المنتخب البلجيكي مباراة مثيرة للغاية في الجولة الماضية أمام الدنمارك وقلب تأخره بهدفٍ إلى فوز بنتيجة (2-1) وشهدت تلك المباراة عودة النجم كيفين دي بروين الذي صنع وسجل لأول مرة في بطولة كبرى مع الشياطين الحمر.

ويحتاج منتخب بلجيكا التعادل على أقل تقدير من مباراة فنلندا اليوم لضمان صدارة المجموعة بعدما تأهل بشكلٍ رسمي إلى دور ثمن النهائي بفوزه على روسيا والدنمارك.

في المقابل تدخل فنلندا مباراتها الأخيرة في المجموعة وهي تعلم أن الفوز سيضمن لها مركزًا في دور الـ16 على الرغم من أن التعادل سيكون كافيًا إذا خسرت روسيا أمام الدنمارك في المباراة الثانية التي تقام في نفس التوقيت.

ويعد فوز منتخب فنلندا على الدنمارك في الجولة الأولى ببطولة يورو 2020 هو الوحيد له في آخر ثماني مباريات دولية حيث تعادل في 2 وتلقى 5 هزائم آخرها في الجولة الماضية أمام روسيا.

وعلى الرغم من صعوبة الفوز على بلجيكا إلا أن ما حدث في يورو 2016 عندما تأهل أربعة من أصل خمسة منتخبات من الوافدين الجدد من خلال المجموعات سيعطي البوم الأوراسي بريقًا من الأمل.

موعد مباراة بلجيكا وفنلندا في بطولة يورو 2020 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة بلجيكا وفنلندا، يوم الاثنين 21 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة من حكم الألماني “فيليكس بريتش” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة بلجيكا وفنلندا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، كما ينقل على قناة بي بي سي 1 المفتوحة على القمر الصناعي أسترا 2A.