يورو 2020.. انتهاء مشوار لاعب برشلونة مع منتخب فرنسا للإصابة

تلقى منتخب فرنسا خبر صادم، بإمكانية خسارة عثمان ديمبيلي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، حتى انتهاء بطولة أمم أوروبا “يورو 2020” ، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة ضد المجر.

واشترك لاعب برشلونة كبديل في مباراة فرنسا ضد المجر التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، حيث دفع به المدرب ديديه ديشان بحلول الدقيقة 57، ثم قام باستبداله عند الدقيقة 87 بعد شعوره بانزعاج في الركبة.

وأشارت التوقعات، إلى غياب لاعب البرسا عن الملاعب لمدة أسبوع واحد فقط، وبالتالي لن يكون حاضراً في مواجهة البرتغال التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، لكن آخر التقارير تؤكد على خطورة موقف اللاعب.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن التطورات الأخيرة في إصابة ديمبيلي، توضح أنه يعاني من مشكلة عضلية، ويحتاج لفترة راحة لا تقل عن 3 أسابيع، وهذا يعني أنه سيغيب عن جميع مباريات يورو 2020.

ومن جانبها؛ علقت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، على غياب ديمبيلي بأن هذه الإصابة لن تحرمه من إكمال يورو 2020 وحسب، بل ستؤثر على مستقبله في برشلونة أيضاً، لاسيما وأنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي بشأن تجديد العقد الذي سينتهي في الصيف المقبل.