كايزر تشيفز يُغير حسابات البزرتي في الدوري أمام نهضة بركان

قرر التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الوداد الرياضي المغربي، خوض المباراة المُقبة أمام نهضة بركان بالصف الثاني من اللاعبين وإراحة نجوم وداد الأمة، لمواجهة كايزر تشيفز بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي مفاجأة كبيرة بفوزه على مضيفه الوداد المغربي، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء السبت، بهدف دون رد، من تسجيل اللاعب سمير توركوفيتش في الدقيقة 42 من عمر اللقاء.

ويستعد فريق الوداد المغربي لمواجهة نظيره نهضة بركان، على ملعب الأخير (الملعب البلدي)، مساء الغد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الاحترافي.

واستقر البزرتي على استبعاد تشكيلته الأساسية من خوض مباراة نهضة بركان، والإستعانة باللاعبين الإحتياطيين لإراحة نجوم الفريق ومنحهم وقت كافي للإستعداد لمباراة العودة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وخصوصًا وأن تنتظرهم رحلة شاقة إلى جوهانسبرغ، كما ذكرت تقارير مغربية.

ومن المرتقب أن يدخل البنزرتي لقاء نهضة بركان بنفس القائمة التي واجهت كايزر شيفس في دور المجموعات بجوهانسبرغ، على غرار سرغات، محمد رحيم، فرحان، المترجي والشراشم.

ومن المنتظر أن يتم إبقاء نجوم الوداد بمدينة الدارالبيضاء على غرار الكرتي، الكعبي، أوناجم، اللافي، جبران، العملود، عطية الله، داري، التكناوتي والحسوني من أجل إراحتهم وإخضاعهم للتداريب تحت إشراف المساعد محمد بنشريفة بمركب بنجلون.

ويحتل الوداد المغربي صدارة الدوري برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن الوصيف الرجاء جمعهم من 22 مباراة ويتبقى 8 لقاءات بالدوري، فيما يأتي فريق نهضة بركان في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.