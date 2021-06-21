صفقات برشلونة | شرط وحيد يُعيق انتقال لاعب البرسا إلى ميلان

كشفت تقارير صحفية، عن شرط برشلونة للتخلي عن ظهيره الأيسر جونيور فيربو، لفريق إيه سي ميلان الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وكان نادي برشلونة لديه إتفاق مع ميلان، بنقل لاعبه فيربو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، لكن الجانب الإيطالي قد يدخل أحد لاعبيه في الصفقة حتى تكون العملية مفيدة لجميع الأطراف.

وبحسب التقارير، فإن ميلان لا يزال مهتمًا بالحصول على خدمات جونيور فيربو، ليكون بديلًا جيدًا لثيو هيرنانديز، لكن برشلونة لا يريد التخلي عن لاعبه على سبيل الإعارة، ويفضلون بيعه بشكل نهائي في الوقت الحالي، ويأمل الفريق الإيطالي أن يغير البرسا رأيه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية ، إلى أن رغبة برشلونة الأولى هي بيع اللاعب مقابل 16 مليون يورو، حيث هناك اهتمام من جانب ساوثهامبتون ووست هام في ضم اللاعب.

ومن جانبه؛ فإن مدرب برشلونة رونالد كومان أعطي الضوء الأخضر لإدارة البلوجرانا، من أجل بيع جونيور فيربو خلال الميركاتو الصيفي 2021، كونه خارج خططه في الموسم المقبل، بعدما لعب 18 مباراة أغلبها كبديل وسجل هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة في منافسات الموسم المنقضي.

والجدير بالذكر أن فيربو صاحب الـ24 عامًا، شارك في 18 مباراة خلال الموسم الماضي رفقة برشلونة بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل هدف وحيد وقام بصناعة مثله.