الامارات | إصابة لاعب برشلونة ديمبيلي تبعده عن كأس أمم أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة لاعب برشلونة ديمبيلي تبعده عن كأس أمم أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيليه عن باقي مباريات كأس أوروبا لكرة القدم، بعد إصابته خلال مواجهة المجر الأخيرة، بحسب ما أعلن الاتحاد الفرنسي للعبة، الاثنين.

وكان ديمبيليه، لاعب برشلونة الإسباني البالغ 24 عامًا والذي يعاني دوما مرّ الإصابة، قد دخل كبديل ضد المجر قبل أن يصاب بركبته ويخرج مجددًا.

وكشفت الفحوص الشعاعية "تأخرًا في تعافيه لا يتطابق مع بقائه ضمن المجموعة"، بحسب اتحاد بلاده.

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