شكرا لقرائتكم خبر عن شرط محمود الخطيب سبب خوض الأهلي لمباراة الترجي .. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن الفوز بهدف على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج «الماتش»: «المواقف الصعبة بيبان فيها معدن اللاعبين».

وتابع: «كل اللعيبة كانت رجالة وبتأدي بشكل رائع، المباراة الأولى انتهت، اخدت خطوة مهمة ولكن مش حاسمة في التأهل للنهائي».

وأضاف: «كان في اتصال دائم مع الكاف ومحمود الخطيب علشان يكون في تعهد كتابي لسلامة اللعيبة، لو حصلت حاجة هرجع لمين؟».

وواصل: «شرط التعهد كان قرار من الخطيب أن مش هننزل الملعب غير لما يكون في تعهد كتابي من الأمن والكاف بسلامة اللاعبين وإنهم المسئولين».

واختتم عبد الحفيظ: «اللعيبة قالت هنلعب اللقاء وهنكسب وقفلنا الصفحة، شرطنا الأساسي هو كان مين هيكون مسئول عن سلامة اللاعبين، طلبنا ده واتنفذ فقررنا نلعب ووافقنا على ده».