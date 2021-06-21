مواجهات نارية ومصيرية في يورو 2020 وكوبا أمريكا.. تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الاثنين، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة، حيث سيشهد مواجهات الجولة الأخيرة للمجموعتين الثانية والثالثة بكأس أمام أوروبا "يورو 2020"، بجانب لقاءات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا 2020".

ففي بطولة "يورو 2020" تلعب مقدونيا الشمالية ضد هولندا، وأوكرانيا أمام النمسا، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، بينما تواجه روسيا الدنمارك، ويقابل المنتخب البلجيكي نظيره الفنلندي، في ختام مباريات المجموعة الثانية.

وفي "كوبا أمريكا" تواجه أوروجواي منتخب تشيلي، فيما تلعب الأرجنتين أمام باراجواي.

وفيما يلي مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

كأس أمم أوروبا "يورو 2020"

مقدونيا الشمالية X هولندا – الساعة السادسة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max

أوكرانيا X النمسا – الساعة السادسة مساءا على قناةbeIN Sports HD 2 Max

روسيا X الدانمارك – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports HD 2 Max

فنلنداX بلجيكا – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

"كوبا أمريكا"

أوروجواي X تشيلي – الساعة الحادية عشر مساء على قناة beIN Sports HD 5 Max

الأرجنتين X باراجواي – الساعة الثانية صباحا على قناة beIN Sports HD 5 Max