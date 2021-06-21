بمشاركة كبار أندية القارة.. «الكاف» يبدأ التحرك لتنفيذ مشروع دوري السوبر الإفريقي.. والفائز سيحصل على 20 مليون دولار

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، عن بدء التحرك لتنفيذ مشروع دوري السوبر الأفريقي كبطولة جديدة يتم تنظيمها تحت مظلة "كاف" وتضم كبار أندية القارة السمراء.

وتأتي البطولة الإفريقية الجديدة بعائدات مالية كبيرة تساهم في إضافة مزيد من التنافسية على بطولات كاف بجانب تحقيق مزيد من الجذب للمشاهدين في أفريقيا وحول العالم من ناحية، وزيادة موارد الأندية من ناحية أخرى لمواكبة التطورات الكبيرة في اللعبة والرياضة بشكل عام.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فإن الكاف لم يستقر بعد على شكل دوري السوبر الأفريقي، لافتة إلى التقارير الأولية التي تتوقع أن يضم أقوى 20 فريقًا في القارة.

وأوضحت التقارير أن الفائز بالبطولة سيحصل على 20 مليون دولار (أكثر من 300 مليون جنيه مصري).

ولفتت التقارير إلى أن فكرة دوري السوبر الإفريقي جاءت لرئيس كاف الجديد من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي طرح الفكرة أولاً في عام 2019 وتوقع أن يكون لدوري السوبر الأفريقي القدرة على تحقيق إيرادات تبلغ 3 مليارات دولار على مدار دورة مدتها خمس سنوات.