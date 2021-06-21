كواليس اجتماع أمير توفيق ومسئولي الرجاء المغربي لحسم انتقال سفيان رحيمي للأهلي



الشارقة - اميمة ياسر -

عقد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، جلسة جمعته بعبد السلام حنات، رئيس بعثة الرجاء المغربي، بالتجمع الخامس، لحسم تفاصيل انتقال مهاجم الفريق المغربي سفيان رحيمي لصفوف القلعة الحمراء.

وشهدت الجلسة اعتذار رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء، عن الحضور إلى مصر رفقة البعثة الموجودة حاليًا، نظرًا للضغوط الحالية التي يتعرض لها مسئولو الرجاء المغربي، وارتباط حضوره إلى مصر بتلك الجلسة.

وعلم “القاهرة 24" إلى أن حنات قال خلال الجلسة، إن هناك خشية من مسؤولي الرجاء من تكرار سيناريو بانون، وإتمام إجراءات التعاقد الخاصة به أثناء معسكر الفريق بمصر الموسم الماضي، والذي انتهى بهزيمة قاسية أمام الزمالك وإقصاء إفريقي، وهو ما دفع جماهير الفريق لاتهام رئيس النادي السابق جواد الزيات بالإهمال والتسبب في الخروج الإفريقي بسبب حالة التسيب التي شهدها المعسكر.

ودارت، خلال الجلسة، مناقشة بشأن التفاصيل المالية حيث بلغت قيمة عرض الأهلي مليوني وربع مليون دولار للفريق المغربي و800 ألف دولار راتب سنوي للاعب، أي رقمًا مقاربًا لصفقة بدر بانون الموسم الماضي.

فيما يرغب مسؤولو الرجاء في الحصول على خمسة ملايين دولار، بالإضافة إلى طلب المهاجم المغربي مليوني دولار راتب سنوي، وهو ما يراه الأهلي أرقام مبالغة للغاية، واتفق الطرفين على استمرار التواصل خلال الساعات المقبلة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.