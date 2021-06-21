شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك: الأهلي مبيعرفش يدافع.. وموسيماني أفضل من كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أحمد مجدي، لاعب نادي الزمالك السابق، عن أداء الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

وقال مجدي في تصريحات لبرنامج «الماتش»: «الترجي ومولودية الجزائر من أضعف فرق الموسم الحالي ببطولة دوري أبطال إفريقيا».

وتابع: «الهوني كان أخطر لاعبي الترجي في مباراة الأهلي، والأحمر نجح بقيادة موسيماني في التعامل بشكل جيد مع الترجي ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه».

وأضاف: «الأهلي فريق مش بيعرف يدافع وأنه ينزل قصاد فريق عاوز يمسك كورة ويرجع لنصف ملعبه ويدافع، بعض التغييرات في المباراة تسببت في تقليل إيقاع لعب الأهلي مثل الدفع بوالتر بواليا».

وواصل: «قائمة الزمالك أفضل من قائمة الأهلي، علي معلول وأفشة لعيبة مميزة في الأهلي، والونش أفضل مدافع في مصر، بشكل عام قائمة الزمالك أفضل».

وأختتم مجدي: «موسيماني يتفوق على كارتيرون في قراءة المباريات والتغييرات في المباراة، لكلٍ منهما أخطاءه ولكن بشكل عام أرى أن موسيماني بالأرقام هو الأفضل».