شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يبدأ إعداده في أبوظبي يوم الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

‏حدد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة الجمعة المقبل موعداً مبدئياً لتجمع الفريق في ملعب أكاديمية النادي بالشهامة، لبدء الاستعداد للموسم المقبل.

وعلم «الخليج الرياضي» أن العنابي سينتقل إلى المرحلة الثانية من الإعداد باقامة المعسكر الخارجي في النمسا اعتباراً من 5 يوليو المقبل، ويعود إلى أبوظبي في الـ25 من الشهر نفسه لاستكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد للموسم الجديد الذي ينطلق 19 أغسطس القادم.