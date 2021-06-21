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الوحدة يبدأ إعداده في أبوظبي يوم الجمعة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

‏حدد الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة الجمعة المقبل موعداً مبدئياً لتجمع الفريق في ملعب أكاديمية النادي بالشهامة، لبدء الاستعداد للموسم المقبل.

وعلم «الخليج الرياضي» أن العنابي سينتقل إلى المرحلة الثانية من الإعداد باقامة المعسكر الخارجي في النمسا اعتباراً من 5 يوليو المقبل، ويعود إلى أبوظبي في الـ25 من الشهر نفسه لاستكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد للموسم الجديد الذي ينطلق 19 أغسطس القادم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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