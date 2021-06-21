الارشيف / اخبار الرياضه

الأهلي وكايزر الأقرب إلى نهائي أبطال إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وكايزر الأقرب إلى نهائي أبطال إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع الأهلي حامل اللقب، وكايزر تشيفس الجنوب إفريقي، قدماً في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوز الأول على مضيفه الترجي التونسي بهدف نظيف سجله محمد شريف في «كلاسيكو» شمال القارة، والثاني على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي بالنتيجة ذاتها في ذهاب الدور نصف النهائي.

لكن مدرب النادي الأحمر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خفف من حدة الثقة الزائدة عند جمهور ولاعبي الأهلي قبل لقاء الإياب في القاهرة، وعبر عن عدم رضاه عن أداء فريقه، وقال عقب المباراة: «نتيجة الفوز بهدف لا تعني أي شيء، ويمكن أن تنقلب النتيجة في القاهرة».

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا