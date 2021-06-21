شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي وكايزر الأقرب إلى نهائي أبطال إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع الأهلي حامل اللقب، وكايزر تشيفس الجنوب إفريقي، قدماً في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بفوز الأول على مضيفه الترجي التونسي بهدف نظيف سجله محمد شريف في «كلاسيكو» شمال القارة، والثاني على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي بالنتيجة ذاتها في ذهاب الدور نصف النهائي.

لكن مدرب النادي الأحمر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خفف من حدة الثقة الزائدة عند جمهور ولاعبي الأهلي قبل لقاء الإياب في القاهرة، وعبر عن عدم رضاه عن أداء فريقه، وقال عقب المباراة: «نتيجة الفوز بهدف لا تعني أي شيء، ويمكن أن تنقلب النتيجة في القاهرة».