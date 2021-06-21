سترلينج: هناك مبالغة في رد الفعل بشأن أداء إنجلترا في يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

طالب رحيم سترلينج لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بالمزيد من الهدوء وتخفيف حدة الانتقادات الموجهة للمنتخب الإنجليزي إثر تعادله مع نظيره الاسكتلندي سلبيا يوم الجمعة الماضي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ويواجه المنتخب الإنجليزي ضغوطا كبيرة إثر الأداء المخيب للأمال في مواجهة اسكتلندا، وذلك بعد أن ارتفع سقف طموحات جماهيره إثر الوصول إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

وقال سترلينج إنه يجب التخلص من حالة الكآبة، وأشار إلى أن منتخبات نجحت من قبل في التتويج بكأس الأمم الأوروبية وكأس العالم رغم تحقيق بداية متواضعة.

وحصد المنتخب الإنجليزي أربع نقاط خلال أول مباراتين له في المجموعة الرابعة، حيث تغلب في المباراة الأولى على نظيره الكرواتي بهدف وحيد سجله سترلينج ثم تعادل مع اسكتلندا سلبيا، ويخوض مباراته الثالثة أمام المنتخب التشيكي غدا الثلاثاء.

وقال سترلينج إن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي :"استعرض لنا بعض الإحصائيات عن منتخبات تؤدي بشكل جيد في البطولة، وعن وضعها بعد أول جولتين من مباريات دور المجموعات."

وأضاف :"هذا يظهر أننا مازلنا في الأيام الأولى ولدينا الكثير لنبني عليه، وأثق حقا في قدرتنا على ذلك."

وكان المنتخب البرتغالي قد تعادل في جميع مبارياته الثلاث بدور المجموعات في يورو 2016، ثم انطلق بعدها حتى توج باللقب بالفوز في المباراة النهائية على المنتخب الفرنسي صاحب الضيافة.

وقال سترلينج :"أشعر بأن هناك بعض المبالغة في رد الفعل.. هناك حالة من الذعر في الخارج أكثر منها في الداخل."

وأوضح :"لا أرى أي شخص في المعسكر يعاني من أي ضغوط أو يشعر بصعوبة الأمر. أفضل شيء يمكننا فعله هو التركيز على ملعب التدريب."

وتابع :"كلما استمعت للضجيج بالخارج، كلما كان من المحتمل تأثرك بذلك. الشيء الإيجابي هو أننا يمكننا تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الثلاثاء، وحينها سيجرى نسيان المباراة الثانية."