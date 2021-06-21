رئيس الوزراء الياباني لا يستبعد إقامة أولمبياد طوكيو بدون جماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيده سوجا، اليوم الاثنين، إن دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو قد تقام بدون جماهير في حالة تفاقم الأوضاع في اليابان فيما يتعلق بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، والحاجة إلى فرض حالة الطوارئ من جديد.

وقال سوجا إنه يرغب في حضور الجماهير في المدرجات خلال الأولمبياد الذي يقام في الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس.

ومن المقرر اتخاذ القرار بشأن عدد المشجعين المسموح بحضوره لفعاليات الأولمبياد، خلال اجتماع في وقت لاحق اليوم بين مسؤولين من اللجنة المنظمة والحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية.

وقال سوجا في تصريحات للصحفيين خلال زيارة إلى مركز للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في طوكيو، إن إقامة الدورة الأولمبية بدون حضور جماهير "هو أمر وارد بالتأكيد".

وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية :"أعتقد أن هذا أمر واضح من منظور منح الأولوية للسلامة."

وانتهت فترة فرض حالة الطوارئ في طوكيو وثماني محافظات أخرى أمس الأحد، حيث تشهد تلك المناطق تخفيفا للقيود في إطار فرض حالة شبه الطوارئ حتى 11 يوليو.