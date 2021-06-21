جبريل: مطالبات فيفا من الزمالك وصلت إلى ربع مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال طارق جبريل عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمدير المالي، إن مطالبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وصلت إلى 17 مليون دولار تقريبا.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع عبر فضائية "الشمس"، قال جبريل: "تسلمنا النادي في وضع صعب للغاية، أرقام المديونيات والمستحقات (تخض)".

وتابع: "حساب النادي في البنك والخزنة لم يكن يكفي مصاريف يوم ونصف، الأندية الكبرى متوسط مصاريف اليوم الواحد بالنسبة لها يتراوح من مليون لـ2 مليون جنيه".

وأضاف: "مطالبات الاتحاد الدولي من الزمالك وصلت إلى ما يوازي 17 مليون دولار (حوالي ربع مليار جنيه)".

وواصل: "تلك المطالبات بعضها جديد، بعضها متداول والبعض الآخر صدر عليه حكم نهائي".

وأكمل: "كمجلس إدارة كلفنا عمرو أدهم وحسين السيد مع نصر عزام المحامي المصري وآخر أجنبي بمتابعة الملف كاملا".

وأتم: "نتابع الأمر بشكل يومي، وهناك مفاوضات بدأت مع البعض وفي طريقها للنجاح".