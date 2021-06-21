عقوبات منتظرة على لاعبي تشيلي بسبب "مصفف شعر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم، توقيع عقوبات مالية على المتسببين في خرج الفقاعة الطبية للفريق الذي يشارك حاليا في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل.

وخرقت مجموعة من لاعبي المنتخب التشيلي للفقاعة الصحية، بعد السماح لـ"مصفف شعر" بالدخول إلى معسكر الفريق والتعامل معه.

وأصدر الاتحاد التشيلي بيانا رسميا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، جاء فيه: "يقر الاتحاد التشيلي والطاقم التدريبي بخرق اللاعبين للفقاعة الطبية للفريق الذي يشارك في بطولة كوبا أمريكا بعد السماح لمصفف شعر باختراق الفقاعة".

وأضاف البيان: "وعلى الرغم من التأكد أن المصفف يحمل ما يفيد بسلبية فيروس كورونا، لكن ما كان يجب عليه التعامل أو لمس اللاعبين".

وتابع: "نأسف لما حدث، ستتم معاقبة المتورطين ماليا، مع التأكيد على أن جميع أعضاء الوفد خضعوا لمسحة طبية وتأكدت سلبية العينة للجميع."

جدير بالذكر أن تشيلي تتقاسم صدارة جدول المجموعة الأولى مع الأرجنتين برصيد 4 نقاط لكل منهما.