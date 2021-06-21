بيرو تفوز على كولومبيا وتنعش آمالها في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أنعش منتخب بيرو آماله في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المقامة حاليا في البرازيل، بعدما حقق انتصاره الأول وتغلب على منتخب كولومبيا 2 / 1 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتفوق منتخب كولومبيا من حيث الاستحواذ على الكرة لكنه افتقد الكفاءة المطلوبة في الثلث الأخير من الملعب، بينما استغل منتخب بيرو فرصته في الدقيقة 17 وافتتح التسجيل عن طريق سيرجيو بينا.

وتعادل منتخب كولومبيا بهدف سجله ميجيل بورخا من ضربة جزاء في الدقيقة 53 لكن هدف الفوز لمنتخب بيرو جاء في الدقيقة 64 وسجله الكولومبي ياري مينا بالخطأ في شباك منتخب بلاده.

وحصد منتخب بيرو أول ثلاث نقاط له في البطولة عبر المباراة الثانية، حيث كان قد خسر مباراته الأولى أمام البرازيل صفر / 4 ، التي تتصدر المجموعة برصيد ست نقاط.

بينما تجمد رصيد منتخب كولومبيا صاحب المركز الثاني عند أربع نقاط حصدها من فوز على الإكوادور 1 / صفر وتعادل سلبي مع فنزويلا.

وصنع منتخب كولومبيا أول فرصة تهديفية في المباراة بعد دقيقة واحدة من بدايتها، وانتهت بتسديدة خطيرة من دوفان زاباتا لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 12، أتيحت فرصة أخرى أمام منتخب كولومبيا لكن خوان كوادرادو سدد الكرة خارج الشباك.

ورغم التفوق الهجومي لكولومبيا في البداية، كان التقدم من نصيب منتخب بيرو في الدقيقة 17 حيث سدد يوشيمار يوتون كرة اصطدمت بالقائم وارتدت إلى سيرجيو بينا غير المراقب والذي أسكنها في الشباك.

وارتكب البيروفي المخضرم كريستيان راموس خطأ دفاعيا وتدخل حارس المرمى بيدرو جاليسي لإنقاذ الموقف وحصل منتخب كولومبيا على ضربة جزاء بداعي تعرض بورخا لعرقلة من جانب الحارس.

وتقدم بورخا لتنفيذ ضربة الجزاء مسجلا منها هدف التعادل لمنتخب كولومبيا في الدقيقة 53 .

وكاد بورخا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 58 لكنه أضاع الفرصة بتسديد الكرة خارج الشباك، وبعدها سدد زميله دافينسون سانشيز مدافع توتنهام الإنجليزي كرة قوية من ضربة حرة لكنها مرت فوق العارضة.

وحالف الحظ منتخب بيرو في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 64، حيث حاول الكولومبي ياري مينا التصدي لكرة من ضربة ركنية لكنه وجهها بالخطأ في شباك زميله الحارس دافيد أوسبينا ليهدي بيرو التقدم 2 / 1 .

وكاد بورخا أن يدرك التعادل لمنتخب كولومبيا بمساعدة البديل لويس مورييل، لكن الحارس البيروفي بيدرو جاليسي تصدى للكرة، لتنتهي المواجهة بفوز بيرو 2 / 1 .