لماذا لم يشارك إكرامي في مباراة الرجاء بالكونفيدرالية؟.. مدرب بيراميدز يُجيب

لم يُشارك حارس مرمى بيراميدز شريف إكرامي، خلال مواجهة فريقه أمام الرجاء المغربي ببطولة الكونفيدرالية، وجلس على مقاعد البدلاء.

وتعادل فريق بيراميدز مع نظيره الرجاء المغربي، سلبيًا في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ودفع المدير الفني لفريق بيراميدز الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بالحارس أحمد الشناوي أساسيًا خلال مباراة الرجاء؛ ليشارك للمرة الثانية في البطولة.

ولم يخض الشناوي من قبل سوى 35 دقيقة في البطولة أمام إنيمبا النيجيري في إياب ربع الكونفدرالية الأفريقية، وغادر أرضية الملعب بسبب الإصابة بشد في العضلة الأمامية وشارك إكرامي بدلًا منه.

من جهته علق المدرب على الأمر قائلًا: “مشاركة الشناوي في المباراة ليس لها علاقة بمستوى إكرامي، فقد قدم مباراة قوية أمام سموحة في الدوري، وأنقذ أكثر من فرصة، أنا المدير الفني وأمتلك الحق في إشراك أي لاعب أساسيًا أو بديلًا، أحاول أن أصيب بشكل جيد في تغييراتي”.