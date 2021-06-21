خاص | الزمالك يُجدد عقد ثنائي الفريق عقب مواجهة المقاصة

استقرت لجنة الزمالك برئاسة حسين لبيب، على تجديد عقد ثنائي فريق الكرة الأول أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، عقب مباراة مصر المقاصة بكأس مصر.

ويلتقي فريق الزمالك بنظيره مصر المقاصة، مساء الغد الثلاثاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”: “اللجنة عقدت جلسة مع اللاعب أحمد سيد زيزو في حضور والده من أجل تجديد عقده مع النادي وتم الإتفاق على كافة الأمور يبقى فقط التوقيع”.

وتابع حديثه: “نفس الأمر حدث مع بن شرقي تحدثنا معه وهو مرحب بالتجديد، كما أن شقيق اللاعب ووكيله وصلا للقاهرة وسيتم عقد معهم وحسم كافة الأمور”.

واختتم: “الفريق أمامه مباراة هامة وصعبة أمام المقاصة، لذا تم تأجيل الجلسة مع الثنائي، ونجحنا في التجديد لمحمود الونش وملف تجديد اللاعبين بالكامل على طاولة اللجنة”.

وتعاقد الزمالك مع المغربي أشرف بن شرقي، في صيف 2019 قادمًا من نادي الهلال السعودي، بعقد يمتد لثلاث سنوات، ويتبقى في عقده موسم أخر.

وإنضم أحمد سيد زيزو إلى صفوف الأبيض، خلال الميركاتو الشتوي 2019، قادمًا من موريرينسي البرتغالي، لمدة 3 مواسم ونصف، ويتبقى في عقده موسم أخر.